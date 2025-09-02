Fenerbahçe, Kaleci Livakovic'i Girona'ya Kiraladı

FENERBAHÇE, Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in sezon sonuna kadar İspanyol ekibi Girona'ya kiralandığını açıkladı.

Kalede eldivenleri Brezilyalı kaleci Ederson'a emanet etmeye hazırlanan Fenerbahçe, Livakovic'i kiralık olarak gönderdi. 30 yaşındaki file bekçisi, sezon sonuna kadar İspanya LaLiga ekiplerinden Girona'ya kiralandı. Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Dominik Livakovic'in kiralık transferi konusunda İspanya'nın Girona kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz" ifadeleri kullanıldı.