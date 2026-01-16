Fenerbahçe Medicana, Sude Hacımustafaoğlu'nu kadrosuna kattı
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, smaçör Sude Hacımustafaoğlu ile sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki oyuncu, kulüp tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, smaçör Sude Hacımustafaoğlu'nu transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüp açıklamasında, sözleşme imzalanan 23 yaşındaki voleybolcu için "Sude Hacımustafaoğlu'na ailemize 'hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Gelişim Koleji'yle 2018-2019 sezonunda profesyonel kariyerine başlayan Sude Hacımustafaoğlu ME Marmara Akademi, Galatasaray, Yeşilyurt ve Göztepe formalarını giydi.
23 yaşındaki oyuncu, 2020'de Genç Kızlar Avrupa Voleybol şampiyonluğu, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında ise Balkan Kupası şampiyonluğu yaşadı.