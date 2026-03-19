Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne altın setle veda etti

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Savino Del Bene Scandicci'yi 3-1 mağlup etti ve mücadeleyi altın sete taşıdı. Altın sette rakibine 15-13'lük skorla mağlup olan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Olivier Guillet (Fransa), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)

Fenerbahçe: Orro, Fedorovtseva, Aslı, Vargas, Hande, Eda, Gizem (L) (Bedart-Ghani, Ana Cristina, Arelya)

Scandicci: Bechis, Skinner, Nwakalor, Antropova, Bosetti, Weitzel, Castillo (L) (Ruddins, Mancini, Franklin)

Setler: 32-30, 25-29, 25-13, 27-25

Altın set: 13-15

Süre: 136 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz

İran'a kara operasyonu iddiasına yanıtı çok net oldu
Haberler.com
500

Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz

Galatasaray'dan TFF'ye flaş çağrı
Real Madridli yıldızın eşinden esprili paylaşım: Her hamile kaldığımda performansı artıyor

"Her hamile kaldığımda eşimin performansı yükseliyor"
Osimhen için kritik gün

Osimhen'de yeni gelişme
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz

Galatasaray'dan TFF'ye flaş çağrı
İran, Hayfa'da petrol rafinerisini vurdu

İran'ın son saldırısı ağır oldu! İsrail'in can damarını vurdu
Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı

Katliam gibi kaza: Baba ve oğlu öldü, çok sayıda yaralı var