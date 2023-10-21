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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Kuzeyboru'yu 3-0 Mağlup Etti

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 3. hafta maçında Kuzeyboru'yu 25-23, 25-9 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti.