Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Kuzeyboru'yu 3-0 Mağlup Etti
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 3. hafta maçında Kuzeyboru'yu 25-23, 25-9 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 3. hafta maçında Kuzeyboru'yu 25-23, 25-9 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi'nin üçüncü hafta maçında Kuzeyboru'yu ağırladı. Setlerini 25-23, 25-9, 25-22 üstün tamamladığı maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 7'ye yükseltti. Fenerbahçeli oyunculardan Magdalena Stysiak 16, Arina Fedorovtseva ise 14 sayıya ulaştı.
Maçtan önce Gazze'de hayatını kaybeden siviller için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Karşılaşmaya Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Bojana Drca, Magdalena Stysiak, Arina Fedorovtseva ve libero Gizem Örge altılısıyla başlayan Fenerbahçe, 14-18 geriye düştüğü ilk sette Kaptan Eda'nın liderliğinde yakaladığı 3-0'lık seriyle skoru 17-18'e getirdi. Arina Fedorovtseva'nın kullandığı servis turunda skor üstünlüğünü ele alan sarı-lacivertliler, Magdalena Stysiak'ın sayısıyla da seti 25-23 kazandı.
İlk setin sonlarında yakaladığı ivmeyi ikinci sete de taşıyan ve 9-3 öne geçen Fenerbahçe, Arina Fedorovtseva'nın skorer oyunuyla farkı açmaya devam ettiği seti Meliha Diken'in sayısıyla 25-9 önde tamamladı.
Üçüncü sette Stysiak'ın servis turunda geriden gelerek 17-15 öne geçen Sarı Melekler, seti 25-22 maçı da 3-0 kazandı.
Fenerbahçe Opet, ligin 4. haftasında Karayolları'na konuk olacak. 28 Ekim Cumartesi günü Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. - İSTANBUL