Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son maçında Polonya temsilcisi Grot Budowlani Lodz'u 25-20, 25-19 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, CEV Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında set vermeden adını çeyrek finale yazdıran tek takım olarak önemli bir başarıya imza attı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Aleksander Sikanjic, Alexandre Vitor Goncalves

Fenerbahçe Opet: Bojana Drca, Arina Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Magdalena Stysiak, Ana Cristina de Souza, Aslı Kalaç, Gizem Örge (L) (Cansu, Meliha, Ada)

Grot Budowlani Lodz: Sobiczewska, Mitrovic, Pol, Rozynska, Kukulska, Wilinska, Lysiak (L) (Lazowska, May)

Setler: 25-20, 25-19, 25-17

Süre: 1 saat 10 dakika - İSTANBUL