Haberler

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı oyuncusu Mart Cox'ta bağ yaralanması tespit edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı oyuncusu Marta Cox'ta ön çapraz bağ yaralanması ve eklem içi kırık tespit edildi. Sakatlık, Panama Kadın Milli Takımı kampında yaşandı.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı oyuncularından Marta Cox'ta bağ yaralanması ve eklem içi kırık tespit edildiğini bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Marta Cox'un Panama Kadın Milli Takım kampında sakatlık yaşadığı belirtilerek, "Yapılan tetkikler sonucunda, ön çapraz bağ yaralanması ve el parmak midfalanks proximalinde eklem içi kırık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı

İran'da yeni dönem! Öldürülen Hamaney'in yerine geçen isim belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pezeşkiyan: Kan dökmeyi ve intikam almayı görevimiz olarak görüyoruz

Hamaney'in öldürülmesi sonrası Pezeşkiyan'dan intikam yemini
İşte İran'ın yeni lideri Ali Rıza Arafi'nin bilinmeyenleri

İşte İran'ın yeni liderinin bilinmeyenleri! İki konuda tecrübesiz
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada

Karargaha saldırı anı! Patlamanın büyüklüğü kamerada
Hamaney'in ölümü sonrası Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var

Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var
Pezeşkiyan: Kan dökmeyi ve intikam almayı görevimiz olarak görüyoruz

Hamaney'in öldürülmesi sonrası Pezeşkiyan'dan intikam yemini
İran'da İlkokulda öldürülen kız çocuğunun kopan elini gösterip isyan etti: Dünya bu cinayeti görmeli

Elindeki bir kız çocuğunun kopan kolu: Dünya bu cinayeti görmeli
Türk gemilerine 'Hürmüz Boğazı' uyarısı! Alarm durumu Kod 3'e yükseltildi

Türk gemilerine "Hürmüz" uyarısı! Alarm durumu Kod 3