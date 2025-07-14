Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 17 Oyuncunun Sözleşmesi Uzatıldı

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımında yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde 17 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Futbol Takımımızda yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde 17 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı.

Yağmur Uraz, Ece Türkoğlu, İpek Kaya, Yaşam Göksu, Natalia Munteanu, Göknur Güleryüz, Zeynep Akdeniz, Konya Plummer, Ümran Özev, Busem Şeker, Cansu Gürel, Fatoş Yıldırım, Mesude Alayont, Mevlüde Melek Okuyan, Karyna Alkhovik, Roselord Borgella ve Zeynep Kerimoğlu, 2025-26 sezonunda da sarı lacivertli formamızı giyecekler.

Ayrıca geçtiğimiz sezon kadromuzda yer alan ve sözleşmeleri 2025-2026 sezonunu da kapsayan Zoe Van Eynde, Regina Ibiang Otu, Marta Cox, Azumah Bugre ve Mariam Diakite, yeni sezon kadro planlamamızda yer alacaktır.

Bu anlaşmaların Kulübümüze ve sporcularımıza hayırlı olmasını diliyor, hep birlikte başarılarla dolu sezonlar yaşamayı temenni ediyoruz" denildi. - İSTANBUL