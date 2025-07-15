Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde teknik direktör Gökhan Bozkaya yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş da takip etti.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.

Hazırlıklarına 11 Ağustos Pazartesi gününe kadar İstanbul'da devam edecek Fenerbahçe, ikinci etap kamp çalışmalarını 11-22 Ağustos tarihlerinde Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sport Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürecek.