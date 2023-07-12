Çekya'da düzenlenen EuroLeague Women Final Four müsabakasında yaşanan bayrak krizi ve sonrasında gelen Fenerbahçe Kadın Basketbol takımının Avrupa Şampiyonluğu Prag Büyükelçiliği tarafından belgesel haline getirildi.

SPOR Prag Büyükelçiliği'nden Fenerbahçe Kadın Basketbol takımının Avrupa Şampiyonluğu'na özel belgesel

İSTANBUL, (DHA) - Çekya'da düzenlenen EuroLeague Women Final Four müsabakasında yaşanan bayrak krizi ve sonrasında gelen Fenerbahçe Kadın Basketbol takımının Avrupa Şampiyonluğu Prag Büyükelçiliği tarafından belgesel haline getirildi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğuna uzandığı Prag'taki EuroLeague Women Final Four turnuvası belgesel haline getirildi. Belgeselde iki Türk takımının final oynayarak gururlandırdığı turnuvada yaşanan bayrak krizi ve zaferi yer aldı.

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı EuroLeague Women Final Four organizasyonu ilk maçında İtalyan rakibi Beretta Famila Schio'yu 77-70 mağlup ederek finale yükselen ilk takım olmuştu. Fenerbahçe'nin rakibini belirleyecek mücadelede ise ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ev sahibi USK Praha'yı 20 sayı farkla mağlup etmiş EuroLeague'de finale adını yazdırmıştı. Ancak maç sonrası ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin basketbolcuları Türk bayrağı açarak sevincini yaşamak isterken güvenlik görevlilerinin engellemesi krize sebep olmuştu.

Salonda maçı izleyen Prag Büyükelçisi Egemen Bağış müdahale etmişti. Konu ile ilgili devreye giren Bağış, diplomatik görüşmeler sonrası ilgili makamlardan özür dilemesi talebinde bulunmuş ve sonuç almıştı.

Belgeselde maçları yerinde seyreden Büyükelçi Egemen Bağış ve FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel kendileri ile yapılan röportajda o güne dair yaşananları da anlattı.