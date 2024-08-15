Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı
Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Başantrenör Valerie Garnier yönetiminde yapılan ilk antrenmanda uluslararası organizasyonlarda forma giyen ve WNBA'de mücadele eden oyuncular yer almadı.
Geçen sezonu yarıştığı her kulvarda şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Kadın Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş sezonun ilk idmanında sarı-lacivertli takımı yalnız bırakmadı.
Sezonun ilk antrenmanını başantrenör Valerie Garnier yönetiminde Metro Enerji Salonu'nda yapan sarı-lacivertlilerde yaz döneminde uluslararası organizasyonlarda forma giyen ve WNBA'de mücadele eden oyuncular idmana katılmadı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, fundamental ve kondisyon çalışmalarıyla tamamlandı.