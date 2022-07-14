Fenerbahçe, Joshua King'e imzayı attırdı! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe, transferleri üst üste açıklamaya devam ediyor. . Sarı-lacivertli ekip, Tiago Çukur'un ardından Norveçli futbolcu Joshua King transferini de resmen açıkladı.

2 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

30 yaşındaki golcü Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Fenerbahçe, King için herhangi bir bonservis bedeli ödemedi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Norveçli futbolcu Joshua King'i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Joshua King 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Sarı Lacivertli formayı terletecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Joshua King'e 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

20 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLMİŞTİ

Norveçli futbolcu, forvet arkası dışında sol kanat ve santrfor mevkilerinde de görev yapabiliyor. 30 yaşındaki golcü, geride bıraktığımız sezon Watford formasıyla 33 maça çıkarken 2296 dakika süre aldı. 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 2019 yılında 20 milyon euro değer biçilen yıldız Watford'un yanı sıra,Everton, Bournemouth, Blackburn, Manchester United, Hull City, Mönchengladbach ve Preston takımlarında forma giymişti.