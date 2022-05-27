Fenerbahçe Jorge Jesus'la anlaştı! İşte maliyeti ve İstanbul'da olacağı tarih - Haberler

Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir temasta olduğu Jorge Jesus da mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertli takım, Jesus ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

AVUKATI İSTANBUL'DA

Jesus'un avukatı Luis Miguel Henrique sözleşme detaylarını görüşmek için İstanbul'a geldi. Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin hocası olması için iş sadece imzaya kaldı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Pürüzlerin giderilmesinin ardından Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak. Resmi açıklamanın da yakın bir zamanda yapılması bekleniyor.

MALİYETİ 7 MİLYON EUROYU BULACAK

Jesus'un yıllık maliyetinin yardımcılarının maaşları dahil olmak üzere yaklaşık 7 milyon euro, sözleşme süresinin ise en fazla 2 yıl olması bekleniyor.

JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Jesus, 24 Temmuz 1954 tarihinde Portekiz, Amadora'da doğmuştur. Tam adı Jorge Fernando Pinheiro de Jesus'dur. Futbolcu olduğu dönemde orta sahanın sağında görev yaptı. Profesyonel futbol hayatına Portekiz takımlarından Sporting Lizbon'da başladı. 16 yıl yaptığı futbol hayatında birçok farklı kulüplerde olan Jorge Jesus, hiç bir zaman beklenilen performansı gösteremedi ve hep yedek kaldı. 16 yılda yaklaşık 160 maçta kadroda oldu. 1989 yılında aktif futbol hayatını bırakarak emekli oldu.

1989 yılından 2014 yılına kadar yaptığı Teknik Direktörlük hayatında ise daha başarılı olmuş ve şimdiye kadar 15 takım çalıştırmıştır.

Çalıştırdığı takımlar sırasıyla; Amaro FC, Felgueiras 2015, Uniao Maderia, CF Estrela, Vitoria Setubal, CF Estrela, Vit. Guimaraes, Moreirense, Leiria, Belenenses, SC Braga, Benfica, Sporting Lizbon, Al Hilal, Flamengo.

JESUS'UN BAŞARILARI