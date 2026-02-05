Fenerbahçe, Jhon Duran'ın sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Rusya Ligi takımlarından Zenit'e transfer olacak Jhon Duran'ın sözleşmesini feshetti. Jhon Duran'ın kısa süre içerisinde Zenit'e imza atması bekleniyor.
- Fenerbahçe, Jhon Duran'ın sözleşmesini feshetti.
- Jhon Duran, Rusya Ligi takımı Zenit ile anlaştı.
- Zenit, Jhon Duran'ı kiralamak için Al Nassr'a yaklaşık 4 milyon euro ödeyecek.
Youssef En-Nesyri ile yollarını ayıran Fenerbahçe, sezon başında Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran ile de vedalaştı.
FENERBAHÇE SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
Fenerbahçe, bir süredir yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalan Jhon Duran'ın sözleşmesini feshetti. Kolombiyalı oyuncu, Rusya Ligi takımlarından Zenit ile anlaştı.
KİRALAMA BEDELİ: 4 MİLYON EURO
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Zenit, Jhon Duran'ı kiralamak için Al Nassr'a bonuslarla birlikte yaklaşık 4 milyon euro ödeyecek. Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmayacak. Yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde Zenit'e transferinin resmileşmesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla şu ana dek 21 maça çıkan 22 yaşındaki Kolombiyalı santrfor, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.