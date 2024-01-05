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Fenerbahçe, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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