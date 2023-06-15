Üye Girişi
Haberler
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Göztepe'den kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Göztepe'den kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz yıl Göztepe A.Ş'den kiraladığı ve başarılı performansı ile dikkat çeken kalecimiz İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullanmıştır. 2027 yılına dek sözleşme imzaladığımız oyuncumuza çubuklu formamız altında nice zaferler diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İrfan Can Eğribayat Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title