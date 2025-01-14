Fenerbahçe'ye 25'lik Brezilyalı stoper
Fenerbahçe ve Eintracht Frankfurt, Lucas Silva Melo transferi için anlaşmaya vardı. Fenerbahçe 25 yaşındaki oyuncunun temsilcisi ile sözleşme görüşmelerine başladı.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, 25 yaşındaki stoper Lucas Silva Melo transferi için kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya vardı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe oyuncunun temsilcisi ile sözleşme görüşmelerine başladı. Sarı lacivertli takım, oyuncuyla da kısa süre içinde anlaşma sağlayıp transferi resmi olarak açıklamak için görüşmelerini sürdürüyor.
22 MAÇA ÇIKTI
Frankfurt'un 2019 yılında 1.8 milyon euroya transfer ettiği Brezilyalı stoper, bu sezon toplamda 22 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.