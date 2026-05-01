Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir ligde 36. randevuda

Ligde iki takım arasında oynanan 35 müsabakada, sarı-lacivertlilerin rakibine galibiyetlerde 20-11 üstünlüğü bulunuyor

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir, ligde 36. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında daha önce oynanan 35 lig maçında Fenerbahçe 20 kez galip gelirken RAMS Başakşehir 11 galibiyet elde etti. 4 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.

Bu müsabakalarda Fenerbahçe'nin 55 golüne, turuncu-lacivertliler, 36 golle yanıt verdi.

Fenerbahçe 8 maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı 7'si lig, biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 8 karşılaşmada rakibine mağlup olmadı.

Bu maçlarda rakibini 7 kez mağlup eden sarı-lacivertli ekip, bir maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe evinde üstün

Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir, ligde 17 kez Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 13 kez sahadan 3 puanla ayrılırken 2 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Turuncu-lacivertli ekip, rakibini 2 kez deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin 33 golüne Başakşehir 11 golle karşılık verdi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Tırmanış facia ile noktalandı! Kız arkadaşının gözleri önünde feci şekilde can verdi

Kız arkadaşının gözlerinin önünde feci şekilde can verdi

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı
Öğrencilere istismarda bulunan bakkal kamera kayıtlarından yakalandı

Öğrenciler mide bulandıran olayı anlattı, bakkal kıskıvrak yakalandı
Tırmanış facia ile noktalandı! Kız arkadaşının gözleri önünde feci şekilde can verdi

Kız arkadaşının gözlerinin önünde feci şekilde can verdi

Evlilik hayali kabusa döndü! Dolapta parçalanmış halde bulundu

Evlilik hayali kabusa döndü! Dolapta parçalanmış halde bulundu
Bakan Gürlek: Şahıs hakkında derhal adli soruşturma başlatılmıştır

Park yeri kavgasına ait görüntü Bakan Gürlek'i harekete geçirdi