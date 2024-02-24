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Fenerbahçe ile Kasımpaşa Arasında Golsüz Beraberlik

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İki takım da birçok gol pozisyonundan yararlanamadı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada sol taraftan Tadic'in ortasında Dzeko'nun arka direkten yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ali Emre topu çeldi. Dönen topa Cengiz Ünder'in kale önünden yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

14. dakikada sağ taraftan Fall'un ceza sahası içine çevirdiği topa sağ çaprazdan Aytaç Kara'nın sert şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

23. dakikada Cengiz Ünder'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası yakınında iyi yükselen Djiku'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

35. dakikada sol tarafta topla buluşan Tadic, ceza sahası içindeki Mert Hakan'a yerden pasını aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan uzak direğe plasesinde meşin yuvarlak dışarıya gitti.

42. dakikada Sadiku'nun kafayla içeriye gönderdiği topa kale önünde Omeruo'nun kafa vuruşunda kaleci Livakovic topu çeldi.

Hakemler: Cihan Aydın, Aleks Taşçıoğlu, Volkan Ahmet Narinç

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Krunic, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş, Tadic, Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Müldür, Bonucci, Batshuayi, Zajc, Becao, Szymanski, Serdar Dursun, Efekan Karayazı

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan, Sadiku, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Nuno da Costa

Yedekler: Gianniotis, Melih Akyüz, Sadık Çiftpınar, Gökhan Gül, Zai, Oğulcan Çağlayan, Rochinha, Emre Gedik, Sarp Yavrucu, Selim Dilli

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Sarı kart: Ben Ouanes (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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