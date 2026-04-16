Fenerbahçe ve Galatasaray FIBA Kadınlar Ligi'nde final için yarın mücadele edecek

Türk temsilcileri, 6'lı Final organizasyonunun yarı finalinde yarın İspanyol ekipleriyle yapacakları maçları kazanmaları halinde finalde rakip olacak - Fenerbahçe Opet, Spar Girona, Galatasaray Çağdaş Faktoring ise Casademont Zaragoza ile karşılaşacak

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunda mücadele eden Türk temsilcileri Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın final için parkeye çıkacak.

İspanya'nın Zaragoza kentindeki Prens Felipe Salonu'nda gerçekleştirilen 6'lı Final organizasyonunda Türk temsilcileri, yarı finalinde yarın İspanyol ekipleriyle yapacakları maçları kazanmaları halinde finalde rakip olacak.

Yarı finalin ilk maçı Fenerbahçe Opet ile Spar Girona arasında TSİ 18.30'da başlayacak.

Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Casademont Zaragoza ise TSİ 21.30'da karşı karşıya gelecek.

Yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük sağlayan ekipler, 19 Nisan Pazar günü şampiyonluk için karşılaşacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
Annesini darp eden şahıs tutuklandı

Böyle evlat olmaz olsun! İhbarı alan jandarma hemen harekete geçti
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı

Şimdi de Mersin! Okulda son anda yakalandı
Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı

Saldırganın polis amiri babası tutuklandı
Kaçak altın üretenlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kaçak altın operasyonu! Tüm mal varlıklarına el konuldu
Annesini darp eden şahıs tutuklandı

Böyle evlat olmaz olsun! İhbarı alan jandarma hemen harekete geçti
Seçim tartışmaları devam ederken bir parti sessiz sedasız kapatıldı

Seçim tartışmaları devam ederken bir parti sessiz sedasız kapatıldı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Türkiye'nin takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme