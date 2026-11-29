Fenerbahçe ile Erzurumspor FK'nın Süper Lig maçının ilk yarısı 0-0 bittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk 45 dakikada Fenerbahçe, Muric ve Kerem Aktürkoğlu'yla gol fırsatlarını kullanamazken Erzurumspor FK'nın Rodriguez'le uzaktan şutu direğin yanından dışarı gitti.
Stat: Chobani
Hakemler: Batuhan Kolak, Murat Tuğbek Curbay, Esat Sancaktar
Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Kante, Greenwood, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Muric
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic (Dk. 37 Yakup Kırtay), Giorbelidze, Owusu, Balye, Rodriguez, Cardoso, Diabate
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Fenerbahçe-Erzurumspor FK mücadelesinin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
15. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağdan kullanılan serbest atışta savunmanın uzaklaştırdığı meşin yuvarlak Levent Mercan'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleciden seken topa Muric ayak koydu, kaleci Ertuğrul yine gole izin vermedi. Dönen topu Skriniar tamamlamak istedi ancak top yan ağlarda kaldı.
25. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kapan Oğuz Aydın'ın ceza sahasına ortasında Kerem Aktürkoğlu direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda kaleye giden meşin yuvarlak, Muric'e çarpıp auta çıktı.
40. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodriguez, uzaktan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.
41. dakikada Levent ile paslaşan Oğuz Aydın, soldan ceza sahasına ortaladı, savunmanın arasından iyi yükselen Muric'in kafa vuruşunda top, kale direğinin üstünden az farkla oyun alanını terk etti.
Maçın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi.