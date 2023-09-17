Fenerbahçe ile Bitexen Antalyaspor'un maçı berabere bitti

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Fred, Szymanski, Cengiz Ünder (Dk. 5 İrfan Can Kahveci), Tadic, Dzeko

Bitexen Antalyaspor : Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakıp, Van de Streek, Saric, Erdoğan Yeşilyurt, Larsson, Buksa

Goller: Dk. 31 Buksa (Bitexen Antalyaspor ), Dk. 45+1 Dzeko ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 28 Becao ( Fenerbahçe ), Dk. 29 Ömer Toprak, Dk. 45 Erdoğan Yeşilyurt (Bitexen Antalyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile konuk ettiği Bitexen Antalyaspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti.

5. dakikada sol kanattan Güray Vural'ın ortaladığı topa, sağ çaprazdan Erdoğan Yeşilyurt vurdu. Bu topu kale önünde topuğuyla kaleye yönlendiren Van de Streek'in vuruşunda kaleciyi geçen meşin yuvarlağı çizgiden son anda Serdar Aziz uzaklaştırdı.

10. dakikada ev sahibi ekibin kazandığı korneri sağ kenardan Szymanski kullandı. Topa iyi yükselen Dzeko'nun vuruşunda top üstten auta gitti.

31. dakikada konuk ekibi öne geçiren gol geldi. Orta sahada Szymanski ile girdiği ikili mücadeleden galip gelen Saric, topu Van de Streek'e aktardı. Bu oyuncunun derin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Buksa'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

34. dakikada sağ çizgiden ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in penaltı noktasına doğru gönderdiği topa Szymanski, kontrol edip vurdu. Meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarparak oyun alanına döndü.

35. dakikada Szymanski bu kez sağ çaprazdan şutunu çekti. Dzeko'nun ayağına da çarpan topu kaleci kontrol etti.

38. dakikada konuk ekip ikinci golüne çok yaklaştı. Sağ kenardan Bünyamin Balcı'nın ortaladığı topa iyi yükselen Van de Streek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta yöneldi.

45. dakikada sol çizgiden kullanılan serbest atışta Tadic'in ceza sahasına yönlendirdiği topu Becao kafayla vurarak arka direğe gönderdi. Tadic'in çizgiden tekrar kale önüne gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü Dzeko kaydetti. Ferdi Kadıoğlu'nun sol kenardan ortaladığı topa Serdar Aziz kafayla dokunarak arka direğe gönderdi. Dzeko'nun uçarak kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakemin ofsayt gerekçesiyle vermediği gol, VAR incelemesinin ardından geçerlilik kazandı: 1-1.

İlk yarı 1-1 berabere tamamlandı.