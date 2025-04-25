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Fenerbahçe ile de anılıyor! Thomas Müller, kendisine gelen teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti

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Bayern Münih'in yaşayan efsanesi Thomas Müller, MLS ekiplerinden FC Cincinnati'nin sunduğu sözleşme teklifini geri çevirdi. Sezon sonunda Alman devinden ayrılacak olan Müller, birçok takımın yanı sıra Fenerbahçe ile de anılıyor.

Sezon sonunda efsanesi olduğu Bayern Münih'ten ayrılacak Thomas Müller, çeşitli ülkelerden birçok teklif almaya devam ediyor. Adı Fenerbahçe ile de anılan Alman yıldıza, son teklif Amerika'dan geldi.

MLS'TEN GELEN TEKLİFİ REDDETTİ

Alman basınından BILD ve ESPN'in doğruladığı haberlere göre; 35 yaşındaki futbolcu, MLS ekiplerinden FC Cincinnati'nin transfer teklifini reddetti. Yapılan teklifin süresi ve maaş konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi.

MÜLLER'İN BAŞARILARLA DOLU KARİYERİ

Thomas Müller, Bayern Münih kariyerinde tam 12 Bundesliga şampiyonluğu, 6 Almanya Kupası, 8 Süper Kupa ve 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Kulüp formasıyla 780'in üzerinde maça çıkan Müller, 260'tan fazla gole imza attı. Tecrübeli yıldız, bu sezon ise tüm kulvarlarda 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Almanya Milli Takımı'nda da 131 kez görev alan Alman efsane, 45 golle direkt katkı sağladı. Thomas Müller, 2014 Dünya Kupası'nı kazanan Almanya kadrosunun da kilit isimlerinden biriydi.

Fenerbahçe ile de anılıyor! Thomas Müller, kendisine gelen teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

dzaco ya yeni badi

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

40 olmuştur bu da yakışır fenere..

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