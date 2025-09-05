Fenerbahçe ile anılan Rodrigo Zalazar'ın babasından iddialara cevap

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Rodrigo Zalazar için sıcak bir gelişme yaşandı. Portekiz ekibi Braga forması giyen 26 yaşındaki futbolcu Rodrigo Zalazar'ın babası, oğlunun transferi hakkında konuştu.

FENERBAHÇE İÇİN AÇIKLAMA

Baba Jose Luiz Zalaza, oğlunun Fenerbahçe ile anılması üzerine "Benim bildiğim, medyanın ve insanların söyledikleri şeyler. Biz hiçbir şey bilmiyoruz, sadece söylentiler var. Rodrigo, bu sezon Braga'ya odaklanmış durumda." dedi.

''ONUN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ''

Sözlerine devam eden baba Zalazar, "Rodrigo, sezon öncesinde çok iyi hazırlandı. Sezona iyi başladı. Bu yıl Dünya Kupası olduğu için onun için çok önemli. Çok mutlu, milli takıma her çağrıldığında büyük sevinç duyuyor." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Braga formasını bu sezon 8 maçta giyen Zalazar, bu maçlarda 5 gol attı ve 1 asist yaptı.