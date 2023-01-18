Fenerbahçe herkesi ters köşe yaptı! Yeni transferin adını kimse daha önce duymadı

Fenerbahçe, Partizan forması giyen Samed Bazdar'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. Adı daha önce Beşiktaş ile de anılan 18 yaşındaki futbolcu, forvet ve forvet arkası pozisyonlar da görev yapabiliyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe sürpriz bir ismi gündeme aldı. Sarı-lacivertliler, 18 yaşındaki Sırp futbolcu Samed Pazar için devrede.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Fanatik'te yer alan habere göre, daha önce adı Beşiktaş ile anılan Samed Bazdar için Fenerbahçe harekete geçti. Sarı-lacivertliler, 18 yaşındaki Sırp futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

ÇOK SAYIDA TAKİBİ VAR

Sırp basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe'nin oyuncuyu renklerine bağlaması için girişimde bulunulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fakat 18 yaşındaki oyuncunun çok sayıda talibi bulunuyor.