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Fenerbahçe, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda milli oyuncular yer almadı. Sakatlığı nedeniyle Gana Milli Takım kadrosundan çıkartılan Alexander Djiku, bugün takımla çalışmalara katıldı.

Fenerbahçe, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Sakatlığı nedeniyle Gana Milli Takım kadrosundan çıkartılan Alexander Djiku, bugün gerçekleştirilen idmanda takımla çalışmalara katıldı. Ardından koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan oyuncular antrenmanı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların devamında yaptıkları bireysel çalışmalarla tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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