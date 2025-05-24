Fenerbahçe, Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 26 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı çalışmayla Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL