Fenerbahçe, Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, core çalışmaları, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile taktiksel eğitimler yapıldı.

Fenerbahçe, pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde geçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasının ardından sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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