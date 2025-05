Fenerbahçe, Hatayspor ile Maça 3 Değişiklikle Başladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynanan Eyüpspor mücadelesi 11'ine göre Hatayspor maçına 3 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Mersin'de Hatayspor'a konuk oluyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, ofansif bir diziliş tercih ederken, son maçtan 4 değişikliğe gitti. Sarı kart cezalısı Fred'in yerine Sofyan Amrabat şans bulurken, Livakovic'in yerine kaleyi Ertuğrul Çetin devraldı. Sebastian Szymanski'nin yerine de Edin Dzeko görev aldı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Alexander Djiku, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Bright Osayi-Samuel, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Cenk Tosun ise yedek başladı.

Ertuğrul Çetin ilk kez 11'de

Bu sezon Dominik Livakovic'in Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna giren Ertuğrul Çetin, ligde ilk kez 11'de başladı. Genç kaleci Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta görev yaptı.

Sarı-lacivertlilerde 6 eksik

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Allan Saint Maximin ve Diego Carlos, tesislerde tedavisi süren Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Dominik Livakovic ve Burak Kapacak kadroda yer almadı. Sarı kart cezalısı Fred de Mersin'e götürülmedi. - İSTANBUL