Fenerbahçe, Hande Baladın'ı transfer etti

Fenerbahçe, Hande Baladın'ı transfer etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe, Hande Baladın'ı transfer etti
Haber Videosu

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon için milli smaçör Hande Baladın'ı transfer etti. Kulüp, Baladın'a hoş geldin diyerek başarılar diledi.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında milli smaçör Hande Baladın'ı transfer ettiğini duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Hande Baladın'a ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

Son olarak altyapısında yetiştiği Eczacıbaşı Dynavit'te mücadele eden 27 yaşındaki voleybolcu, Galatasaray ve Sarıyer Belediyespor formalarını da giydi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un istemediği futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Kovar gibi gönderdiği futbolcu geri dönüyor
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu

Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Samsunspor sezonun ilk transfer bombasını patlattı

Sezonun ilk bombasını patlattı
Kızıl Goncalar'ın yıldız ismi Sitare Akbaş, sezonu sevgilisiyle Bodrum'da açtı

Kızıl Goncalar'ın yıldızı yeni aşkıyla otelde böyle görüntülendi
Çiçek açan Tülüşah'ı koparmanın cezası 557 bin TL

Şehrin sembolü haline gelen Tülüşah'ı koparan yandı
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Bu nasıl anne! Çocuğunu dövdü, bağırdı, ısırdı

Bu nasıl anne! Çocuğuna yaptıkları kan dondurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.