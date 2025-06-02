Fenerbahçe, Hande Baladın'ı transfer etti
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon için milli smaçör Hande Baladın'ı transfer etti. Kulüp, Baladın'a hoş geldin diyerek başarılar diledi.
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında milli smaçör Hande Baladın'ı transfer ettiğini duyurdu.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Hande Baladın'a ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.
Son olarak altyapısında yetiştiği Eczacıbaşı Dynavit'te mücadele eden 27 yaşındaki voleybolcu, Galatasaray ve Sarıyer Belediyespor formalarını da giydi.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor