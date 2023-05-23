Ali Koç, çuvalla para verip Jesus'un kadroda düşünmediği ismin bonservisini alıyor

Sarı-lacivertlilerin, sezon başında Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda kiralık olarak kadrosuna kattığı Gustavo Henrique'nin bonservisini alacağı iddia edildi.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

SBT Rio muhabiri Venê Casagrande'nin haberine göre, Gustavo Henrique, Flamengo'ya dönmeyecek. Fenerbahçe kısa süre içinde, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Gustavo Henrique'nin bonservisini alacak ve 30 yaşındaki stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYOR

Gustavo Henrique'nin sözleşmesinde "dizinden sakatlanmaması durumunda" 1.4 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.

5 GOLE KATKI VERDİ

30 yaşındaki Gustavo Henrique, Fenerbahçe formasıyla bu zamana kadar çıktığı 23 maçta 3 gol atarken 2 de asist kaydetti.