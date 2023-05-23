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Ali Koç, çuvalla para verip Jesus'un kadroda düşünmediği ismin bonservisini alıyor

Spor Haberleri

Süper Lig'in devi Fenerbahçe, sezon başında zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Gustavo Henrique'nin bonservisini almak için harekete geçti.

Sarı-lacivertlilerin, sezon başında Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda kiralık olarak kadrosuna kattığı Gustavo Henrique'nin bonservisini alacağı iddia edildi.

SBT Rio muhabiri Venê Casagrande'nin haberine göre, Gustavo Henrique, Flamengo'ya dönmeyecek. Fenerbahçe kısa süre içinde, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Gustavo Henrique'nin bonservisini alacak ve 30 yaşındaki stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe Gustavo Henrique'yi bırakmıyor! işte bonservisi

Gustavo Henrique'nin sözleşmesinde "dizinden sakatlanmaması durumunda" 1.4 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.

30 yaşındaki Gustavo Henrique, Fenerbahçe formasıyla bu zamana kadar çıktığı 23 maçta 3 gol atarken 2 de asist kaydetti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Gustavo Henrique Fenerbahçe Flamengo Spor Haberler

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