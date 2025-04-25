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Fenerbahçe, Güneş Çapa İçin Taziye Mesajı Yayımladı

Fenerbahçe, Güneş Çapa İçin Taziye Mesajı Yayımladı
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Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımı eski oyuncusu Güneş Çapa'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Çapa, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun ilk kadın üyesi olarak tanınıyor.

Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımı eski oyuncularından Güneş Çapa için taziye mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Voleybol Milli Takımımızın ilk kadın kaptanı, Türkiye Voleybol Federasyonunun ilk kadın üyesi olma ünvanını taşıyan, hem kadın basketbol hem de kadın voleybol takımlarımızda çubuklumuzu terleten Güneş Çapa'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Güneş Çapa'ya Allah'tan rahmet, değerli ailesi başta olmak üzere sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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