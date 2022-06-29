Fenerbahçe gümbür gümbür geliyor! Jorge Jesus'un öğrencilerinden hazırlık maçında gol şov - Haberler

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Fenerbahçe gümbür gümbür geliyor! Jorge Jesus'un öğrencilerinden hazırlık maçında gol şov

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe gümbür gümbür geliyor! Jorge Jesus'un öğrencilerinden hazırlık maçında gol şov

Fenerbahçe, 3. hazırlık maçında Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal'ı 4-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Bruma, Mergim Berisha, Enner Valencia ve Serdar Dursun kaydetti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Katar Ligi takımı Al Shamal ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 4-2 kazandı.

Fenerbahçe gümbür gümbür geliyor! Jorge Jesus'un öğrencilerinden hazırlık maçında gol şov

BRUMA GOLLE TANIŞTI

Fenerbahçe'de yeni transfer Bruma 10. dakikadaki golle sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi. Al-Shamal, 54. dakikada Amjad Attwan ile eşitliği yakaladı. Enner Valencia 60. dakikada attığı gole ile farkı artırırken, Mergim Berisha ise 66. dakikada frikik golüyle skoru 3-1'e getirdi. Konuk ekip, 75. dakikada Sayed Ahmed Mohammed'in golüyle farkı 1'e indirdi. Serdar Dursun, 88. dakikada fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi. Sarı-lacivertliler yeni sezonun 3. hazırlık maçında sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Fenerbahçe gümbür gümbür geliyor! Jorge Jesus'un öğrencilerinden hazırlık maçında gol şov

Haberler.com - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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