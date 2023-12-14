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Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm senaryolar

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Konferans Ligi H Grubu'ndaki son maçında Spartak Trnava'yı ağırlayacak Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimalleri belirlendi. İşte tüm senaryolar...

Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki son maçında Spartak Trnava'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertlilere gruptan çıkması için galibiyet yetecek.

GRUBUN DURUMU

Sarı lacivertliler son maç öncesi 9 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor. 3. sıradaki Ludogorets'in de 9 puanı bulunurken, lider Nordsjaelland 10 puanda. Gruptaki diğer maçta ise Ludogorets, Nordsjaelland'i konuk edecek.

Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller;

  • Fenerbahçe, bu akşam Spartak Trnava'yı yenmesi halinde her türlü bir üst tura çıkıyor.
  • Fenerbahçe, rakibiyle berabere kalması halinde Ludogorets'in Nordsjaelland'a yenilmesini bekleyecek.
  • Sarı lacivertlilerin Spartak Trnava'ya mağlup olması durumunda ise gruptan çıkabilmek için Nordsjaelland'ın Ludogorets'i farklı mağlup etmesi gerekecek.
  • Kanarya'nın Ludogorets'le ikili averajı eşit. Genel averajda ise Bulgar ekibinin 1 gollük üstünlüğü var. Bu nedenle Trnava'yı farklı geçebilirse, Ludogorets sahasında kazansa bile temsilcimiz averajla lider olabilir.
  • Sarı lacivertliler galip gelir, diğer mücadele berabere biterse yine zirvede yer alacak.
  • Eğer Bulgaristan'daki karşılaşmada 3 puanı Nordsjaelland alırsa, Fenerbahçe'nin liderlik şansı kalmayacak.
  • İkili averajları eşit olan Fenerbahçe ile Ludogorets, genel averajda da berabere kalırsa bu durumda atılan gol sayısına bakılacak. Şu anda Bulgar ekibinin 1 gollük üstünlüğü var. Eğer bu alanda da eşit olursa, gruptaki deplasman maçlarındaki gol sayısı göz önüne alınacak. Her iki takım da son karşılaşmaya evinde çıkacağı için bu durumda, dış sahada 4 kez ağları sarsan Ludogorets, 3 gol sevinci yaşayan temsilcimizi geride bırakacak.
Kaynak: Haberler.com / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Spartak Trnava Fenerbahçe Spor Haberler

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