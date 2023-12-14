Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm senaryolar

Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki son maçında Spartak Trnava'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertlilere gruptan çıkması için galibiyet yetecek.

GRUBUN DURUMU

Sarı lacivertliler son maç öncesi 9 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor. 3. sıradaki Ludogorets'in de 9 puanı bulunurken, lider Nordsjaelland 10 puanda. Gruptaki diğer maçta ise Ludogorets, Nordsjaelland'i konuk edecek.

Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller;