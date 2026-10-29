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Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlığını Cumhuriyet Bayramı kutlamasıyla sürdürdü

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Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde Dirk Kuyt yönetiminde antrenman yaptı. Futbolcular ve teknik ekip Cumhuriyet Bayramı'nı bayraklarla fotoğraf çektirerek kutladı; takım yarın hazırlığını tamamlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman öncesinde futbolcular ve teknik ekip, Türk bayrağı, Atatürk posteri ve Fenerbahçe bayraklarıyla fotoğraf çektirerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Salonda core çalışmasıyla başlayan idman, sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. İki gruba ayrılan futbolcular pas idmanının ardından taktik ve bireysel çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA
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