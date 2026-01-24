Haberler

Fenerbahçe Göztepe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Güncelleme:
Fenerbahçe, yarın Göztepe ile oynayacağı lig karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan idman, core çalışması, ısınma, çabukluk ve taktiksel çalışmalarla sürdü.

FENERBAHÇE, yarın akşam sahasında Göztepe ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan idman, sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Pas çalışmasının ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Bu antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

