Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın oynayacağı Göztepe maçı için hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde tamamladı. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, core çalışması ve taktiksel antrenmanlarla sona erdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan idman, sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Pas çalışmasının ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

İzni tamamlanan Youssef En-Nesyri, bugün yapılan idmanda takımla çalıştı.

Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
