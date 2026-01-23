Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 19. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla da sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak. - İSTANBUL