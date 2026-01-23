Haberler

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 19. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertliler, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 19. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla da sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
