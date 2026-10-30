Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlığını Dirk Kuyt yönetiminde bitirdi

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FENERBAHÇE, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın 19.00'da sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı