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Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlığını Dirk Kuyt yönetiminde bitirdi

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Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlığını Dirk Kuyt yönetiminde bitirdi
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde Dirk Kuyt yönetiminde tamamladı. Sarı-lacivertliler yarın 19.00'da Göztepe'yi konuk edecek.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın 19.00'da sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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