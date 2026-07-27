Fenerbahçe, Gornik Zabrze rövanşı için hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında deplasmanda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idmanda core hareketleri, ısınma, çabukluk, koordinasyon ve taktiksel çalışmalar yer aldı. Sarı-lacivertliler, son hazırlıklarını yarın Polonya'da yapacak.
Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Sarı-lacivertliler, maçın son hazırlıklarını yarın akşam Polonya'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.