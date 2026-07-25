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Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçının hazırlıklarına devam etti
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu rövanş maçında 29 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Gornik Zabrze’nin konuğu olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş maçında 29 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Gornik Zabrze'nin konuğu olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, dar alanda yapılan hücum varyasyonlarının ardından sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Gornik Zabrze maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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