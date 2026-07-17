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Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze ile yapacağı maçların oyuncu listesi belli oldu

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Fenerbahçe, 21 Temmuz'da Gornik Zabrze ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçı için UEFA'ya kadro listesini verdi. Listede 24 oyuncu yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında, 21 Temmuz Salı günü Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi ağırlayacak Fenerbahçe, UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu.

UEFA'nın internet sitesinde, sarı-lacivertli futbol takımının oyuncu listesine yer verildi.

Karşılaşmanın yapılacağı 21 Temmuz Salı gününden önceki gece yarısına kadar 2 futbolcu ekleme ve çıkarma hakkı bulunan Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimler şöyle:

Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif.

Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile rövanş mücadelesini ise 29 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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