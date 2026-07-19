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Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma, pas ve taktik çalışmalarının yapıldığı idman yarın tamamlanacak.

Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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