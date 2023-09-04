Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'dan açıklamalar

Burak Kızılhan : 3 puanla döndüğümüz için mutluyuz

Alper ŞAŞMAZ-Ercan ATA/ANKARA, (DHA)- Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Ankara deplasmanının zor olacağını biliyorduk. 3 puan ile İstanbul'a döndüğümüz için mutluyuz" dedi.

Süper Lig'in 4'üncü hafta müsabakasında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 2 Avrupa kupası maçının ardından Ankaragücü deplasmanının zor olacağını bildiklerini belirten Kızılhan, 3 puan ile İstanbula döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. Avrupa şampiyonu olan Kadın Milli Voleybol Takımı'nı kutlayan Kızılhan, "Önce Milletler Ligi sonra da Avrupa şampiyonu olduk. Tüm takımımızı canı gönülden kutluyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Ayrı bir tebriği de Voleybol Federasyonu'na göndermek istiyorum. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve tüm yönetim kurulu üyeleri bir strateji belirlediler ve o stateji doğrultusunda başarı geldi. Çok mutluyuz. İnşallah Erkek Voleybol Milli Takımı'nda da ayrı başarıları kısa süre içinde alacağımızı umut ediyorum" dedi.