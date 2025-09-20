Haberler

Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Gergin Anlar

Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Gergin Anlar
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda, denetim raporları sonrası gerginlik yaşandı. Protokol tribününde yaşanan laf atışmaları kavgaya dönüşünce güvenlik müdahale etti. Kongre Başkanı Mosturoğlu'nun müdahalesiyle durum kontrol altına alındı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor. Kongrede denetim raporları sonrası üyelerin konuşmasına geçilirken, kürsüye gelen ilk konuşmacının ardından gergin anlar yaşandı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, konuşmalara kısa süreliğine ara verdi.

Protokol tribünü önünde laf atışmaları nedeniyle başlayan kavgada, güvenlik güçleri de bu alana geldi. Daha sonra Mosturoğlu ve Yönetim Kurulundan birkaç ismin kongre üyelerini sakinleştirmesiyle yeniden konuşmalara geçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
