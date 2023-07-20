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Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Gençlerbirliği ile oynadığı hazırlık maçını 5-0 kazandı. Goller Edin Dzeko (2), Joao Pedro, Sebastian Szymanski ve Michy Batshuayi'den geldi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Gençlerbirliği ile oynadığı hazırlık maçını 5-0 kazandı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dördüncü hazırlık maçında Başkent ekibi Gençlerbirliği ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanan maçtan 5-0 galip ayrılırken, golleri Edin Dzeko (2), Joao Pedro, Sebastian Szymanski ve Michy Batshuayi kaydetti.

Yeni transfer Rodrigo Becao da karşılaşmayı takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği Joao Pedro Edin Dzeko Fenerbahçe Spor Haberler

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