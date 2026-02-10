Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-1 Mağlup Etti
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Talisca penaltıdan ve Kerem Aktürkoğlu'nun iki golüyle galip geldi, Gençlerbirliği'nin tek golü ise Sekou Koita'dan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahça ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan ve hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı.
Evsahibi Fenerbahçe'ye Gençlerbirliği karşısında galibiyeti getiren golleri 16. dakikada penaltıdan Talisca ile 27. ve 33. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu attı. Konuk takım Gençlerbirliği'nin tek golü ise 55. dakikada Sekou Koita'dan geldi.