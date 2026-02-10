Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-1 Mağlup Etti

(İSTANBUL) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahça ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan ve hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı.

Evsahibi Fenerbahçe'ye Gençlerbirliği karşısında galibiyeti getiren golleri 16. dakikada penaltıdan Talisca ile 27. ve 33. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu attı. Konuk takım Gençlerbirliği'nin tek golü ise 55. dakikada Sekou Koita'dan geldi.