Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-1 Mağlup Etti

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Hakan Yemişken

GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan Akkan - Thalisson, Zuzek, Goutas, Pereira, Hanousek (Dk. 70 Niang), Göktan Gürbüz, Kyabou (Dk. 57 Abdurrahim Dursun), Metehan Mimaroğlu (Dk. 46 Oğulcan Ülgün), Adam Traore, Sekou Koita

FENERBAHÇE: Livakovic, Oğuz Aydın (Dk. 68 Mert Müldür), Skriniar, Çağlar Söyüncü, Brown (Dk. 57 Osterwolde), Fred (Dk. 57 İsmail Yüksek), Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci (Dk. 80 Cengiz Ünder), Talisca (Dk. 68 Szymanski), Nene, En Nesyri

GOLLER: Dk. 64 Dimitris Goutas ( Gençlerbirliği ) - Dk. 14 Pedro Pereira (Kendi kalesine) Dk. 35 ve Dk. 40 En Nesyri ( Fenerbahçe )

SARI KARTLAR: Zuzek ( Gençlerbirliği )

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.

14'üncü dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz'un ortasında arka direkte Dorgeles Nene içeri çevirmek istedi. Gençlerbirliği savunmasında Pereira'ya çarpan top ağlara gitti: 0-1.

35'inci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarttı. Sol kanattan son çizgiye inen Brown'un ortasında ceza sahası içindeki En Nesyri, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

40'ıncı dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Sağ kanattan çizgiye inen Oğuz Aydın'ın içeri çevirdiği topa Alvarez vuramadı. Gençlerbirliği savunmasından seken top En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun altıpastan yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-3.

51'inci dakikada Nene'nin pasıyla topla buluşan Brown'ın sert şutunda top direkten dibinden auta gitti.

64'üncü dakikada Gençlerbirliği farkı 2'ye indirdi. Sağ kanattan kullanılan kornerde Thalisson'un kafa vuruşunda kaleciden seken topu Dimitris Goutas tamamladı: 1-3.

66'ncı dakikada Oosterwolde'nin ortasında En-Nesyri arka direkte kafayla vurdu, top yandan auta çıktı.

73'üncü dakikada Szymanski'nin pasıyla topla buluşan İrfan Can ceza alanı çaprazından uzak köşeye plase vurdu, top savunmadan döndü.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.