Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-1 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Fenerbahçe'nin gollerini En-Nesyri (2) ve Pereira (kendi kalesine) attı; Gençlerbirliği'nin tek golü ise Goutas'tan geldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Hakan Yemişken
Gençlerbirliği : Gökhan Akkan, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek (Dk. 70 Niang), Zuzek (Dk. 88 Sinan Osmanoğlu), Kyabou (Dk. 57 Abdurrahim Dursun), Traore, Göktan Gürpüz (Dk. 88 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 46 Oğulcan Ülgün), Koita
Fenerbahçe : Livakovic, Oğuz Aydın (Dk. 68 Mert Müldür), Skriniar, Çağlar Söyüncü, Brown (Dk. 58 Oosterwolde), Alvarez, Fred (Dk. 57 İsmail Yüksek), İrfan Can Kahveci (Dk. 82 Cengiz Ünder), Talisca (Dk. 68 Szymanski), Nene, En-Nesyri
Goller: Dk. 14 Pereira (Kendi kalesine), Dk. 35 ve 40 En-Nesyri ( Fenerbahçe ), Dk. 64 Goutas ( Gençlerbirliği )
Sarı kart: Dk. 60 Zuzek ( Gençlerbirliği )
51. dakikadaki Fenerbahçe atağında Brown, Nene'nin pasıyla ceza sahası çizgisinin sol tarafında topla buluştu. Kalenin çaprazındaki Brown'ın uzak direğe doğru çektiği şutta meşin yuvarlak, az farkla dışarı gitti.
57. dakikada Gençlerbirliği'nden Oğulcan Ülgün, sol kanattan ceza sahasına girdi. Oğulcan'ın önünü boşaltıp çektiği şutta yakın direğe doğru giden top, yan ağlara çarptı.
64. dakikada Gençlerbirliği'nin golü geldi. Sağ taraftan kullanılan köşe atışına iyi yükselen Thalisson'un kafa vuruşu, kaleci Livakovic'ten döndü. Altıpastaki Goutas, önüne düşen topu diziyle ağlara gönderdi: 1-3.
Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı.