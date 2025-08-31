Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-1 Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Fenerbahçe'nin gollerini En-Nesyri (2) ve Pereira (kendi kalesine) attı; Gençlerbirliği'nin tek golü ise Goutas'tan geldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Hakan Yemişken

Gençlerbirliği : Gökhan Akkan, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek (Dk. 70 Niang), Zuzek (Dk. 88 Sinan Osmanoğlu), Kyabou (Dk. 57 Abdurrahim Dursun), Traore, Göktan Gürpüz (Dk. 88 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 46 Oğulcan Ülgün), Koita

Fenerbahçe : Livakovic, Oğuz Aydın (Dk. 68 Mert Müldür), Skriniar, Çağlar Söyüncü, Brown (Dk. 58 Oosterwolde), Alvarez, Fred (Dk. 57 İsmail Yüksek), İrfan Can Kahveci (Dk. 82 Cengiz Ünder), Talisca (Dk. 68 Szymanski), Nene, En-Nesyri

Goller: Dk. 14 Pereira (Kendi kalesine), Dk. 35 ve 40 En-Nesyri ( Fenerbahçe ), Dk. 64 Goutas ( Gençlerbirliği )

Sarı kart: Dk. 60 Zuzek ( Gençlerbirliği )

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.

51. dakikadaki Fenerbahçe atağında Brown, Nene'nin pasıyla ceza sahası çizgisinin sol tarafında topla buluştu. Kalenin çaprazındaki Brown'ın uzak direğe doğru çektiği şutta meşin yuvarlak, az farkla dışarı gitti.

57. dakikada Gençlerbirliği'nden Oğulcan Ülgün, sol kanattan ceza sahasına girdi. Oğulcan'ın önünü boşaltıp çektiği şutta yakın direğe doğru giden top, yan ağlara çarptı.

64. dakikada Gençlerbirliği'nin golü geldi. Sağ taraftan kullanılan köşe atışına iyi yükselen Thalisson'un kafa vuruşu, kaleci Livakovic'ten döndü. Altıpastaki Goutas, önüne düşen topu diziyle ağlara gönderdi: 1-3.

Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Dün Süper Lig'de maça çıkan Oğulcan Çağlayan bugün 1. Lig'e transfer oldu

Dün Süper Lig'de maça çıkmıştı! Bugün 1. Lig'e transfer oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Mourinho sonrası rekor kırdı

Fenerbahçe Mourinho sonrası rekor kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.