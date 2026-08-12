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Fenerbahçe, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Başladı
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FENERBAHÇE, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

15 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak sarı-lacivertli ekip, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı hafif tempolu antrenmanla start verdi. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, dün oynanan Sturm Graz müsabakasında 60 dakika ve üzeri görev alan oyuncuların salonda gerçekleştirdiği core çalışmasıyla başladı. İdman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı. Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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