Fenerbahçe Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi. Antrenman, core hareketleri ile başlayarak çeşitli futbol çalışmalarıyla devam etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda yaptığı çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Benfica maçında ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde forma giyen futbolcular, rejenerasyon programı ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Formunu spora borçlu! 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu

50 yaşındaki Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Yıllara meydan okudu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda taciz skandalı: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı

Metroda skandal: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.